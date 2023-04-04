(Фильдинг) Елизавета
Место рожденияАнглия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самборский Эммануил
Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Самборская) Анна
Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Самборская) София
Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Самборский Александр
Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Самборский Исаия
Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич
Смерть
1794