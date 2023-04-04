(Фильдинг) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фильдинг) Елизавета

Место рождения

Англия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самборский Эммануил

Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самборский Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Самборская) Анна

Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Самборская) София

Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Самборский Александр

Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Самборский Исаия

Отец ребёнка: Самборский Андрей Афанасьевич

Смерть
1794

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