Малиновский Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Малиновский Федор Авксентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1791
Жена: София
Рождение ребёнка
1796
Сын: Малиновский Иван
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
02.01.1797
Дочь: Розен Анна
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1804
Сын: Малиновский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1807
Сын: Малиновский Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
03.07.1809
Дочь: Вольховская Мария
Мать ребёнка: София
Смерть
1814