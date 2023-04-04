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Малиновский Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Малиновский Федор Авксентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1791

Жена: София

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1796

Сын: Малиновский Иван

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
02.01.1797

Дочь: Розен Анна

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1804

Сын: Малиновский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1807

Сын: Малиновский Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
03.07.1809

Дочь: Вольховская Мария

Мать ребёнка: София

Смерть
1814
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