Вольховская (Малиновская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1809
Дата смерти09.09.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1809
Отец: Малиновский Василий Федорович
Мать: София
Бракосочетание
23.02.1834
Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Вольховский
Рождение ребёнка
28.07.1836
Дочь: Носова Анна
Отец ребёнка: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Смерть
09.09.1899