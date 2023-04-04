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Вольховская (Малиновская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1809

Дата смерти

09.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1809

Отец: Малиновский Василий Федорович

Мать: София

Бракосочетание
23.02.1834

Муж: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич

Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Вольховский
Рождение ребёнка
28.07.1836

Дочь: Носова Анна

Отец ребёнка: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Вольховский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Вольховский (вальховский) Владимир Дмитриевич

Смерть
09.09.1899