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Малиновский Иосиф Васильевич
Малиновский Иосиф Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Малиновский Василий Федорович
1765 г.р.
Мать
(Самборская) София
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Малиновский Василий Федорович
Мать:
София
Смерть
1832
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