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Малиновский Иосиф Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Малиновский Василий Федорович

Мать: София

Смерть
1832
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