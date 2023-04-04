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Малиновский Андрей Васильевич
Малиновский Андрей Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Малиновский Василий Федорович
1765 г.р.
Мать
(Самборская) София
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Малиновский Василий Федорович
Мать:
София
Смерть
1851
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