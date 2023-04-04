Вольховский (Вальховский) Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1834
Жена: Вольховская Мария
Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Вольховский
Рождение ребёнка
28.07.1836
Дочь: Носова Анна
Мать ребёнка: Вольховская Мария
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вольховская Мария
Рождение ребёнка
1840
Сын: Вольховский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Вольховская Мария
Смерть
1841