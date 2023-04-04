Вольховский (Вальховский) Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольховский (Вальховский) Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1834

Жена: Вольховская Мария

Супруг(-а): Владимир Дмитриевич Вольховский
Рождение ребёнка
28.07.1836

Дочь: Носова Анна

Мать ребёнка: Вольховская Мария

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вольховская Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Вольховский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Вольховская Мария

Смерть
1841
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