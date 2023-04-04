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Малиновский Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Малиновский Федор Авксентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1811

Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Малиновская Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел
Смерть
1840
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