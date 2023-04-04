Малиновский Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Малиновский Федор Авксентьевич
Рождение ребёнка
19.11.1811
Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Малиновская Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел
Смерть
1840