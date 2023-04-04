Долгорукова (Исленьева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Исленьева) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1811

Дата смерти

14.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1811

Отец: Малиновский Алексей Федорович

Мать: Малиновская Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1833

Дочь: Мария Ростиславовна

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1835

Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1837

Сын: Кн. Долгоруков Владимир Ростиславович

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Рождение ребёнка
31.07.1841

Сын: Кн. Долгоруков Михаил Ростиславович

Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Смерть
14.08.1872
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