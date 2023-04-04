Долгорукова (Исленьева) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1811
Дата смерти14.08.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1811
Рождение ребёнка
18.10.1833
Дочь: Мария Ростиславовна
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1835
Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1837
Сын: Кн. Долгоруков Владимир Ростиславович
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.1841
Сын: Кн. Долгоруков Михаил Ростиславович
Отец ребёнка: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1872