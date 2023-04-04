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Долгоруков Ростислав Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

31.08.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Долгоруков Алексей Алексеевич

Мать: Долгорукова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1833

Дочь: Мария Ростиславовна

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.1835

Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.11.1837

Сын: Кн. Долгоруков Владимир Ростиславович

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
31.07.1841

Сын: Кн. Долгоруков Михаил Ростиславович

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Смерть
31.08.1849
Похороны
Неизвестно
Красное, Новосильский уезд, Тульская губерния
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