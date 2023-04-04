Долгоруков Ростислав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти31.08.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
18.10.1833
Дочь: Мария Ростиславовна
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1835
Дочь: Олсуфьева Ольга Ростиславовна
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1837
Сын: Кн. Долгоруков Владимир Ростиславович
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
31.07.1841
Сын: Кн. Долгоруков Михаил Ростиславович
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1849
Похороны
Неизвестно
Красное, Новосильский уезд, Тульская губерния