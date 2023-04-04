Долгоруков Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1767
Дата смерти11.08.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Долгоруков Ростислав Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1807
Сын: Кн. Долгоруков Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1809
Сын: Кн. Долгоруков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1811
Сын: Кн. Долгоруков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна
Смерть
11.08.1834