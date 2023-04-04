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Долгоруков Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1767

Дата смерти

11.08.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1807

Сын: Кн. Долгоруков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1809

Сын: Кн. Долгоруков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Кн. Долгоруков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Маргарита Ивановна

Смерть
11.08.1834
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