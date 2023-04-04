Долгорукова (Апайщикова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Апайщикова) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1785

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгоруков Ростислав Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.02.1807

Сын: Кн. Долгоруков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
02.11.1809

Сын: Кн. Долгоруков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.03.1811

Сын: Кн. Долгоруков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Алексеевич

Смерть
1814
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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