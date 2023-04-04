Малиновский Федор Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Федор Авксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Малиновский Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Малиновский Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Малиновский Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1811

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