Малиновский Федор Авксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Малиновский Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Малиновский Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Малиновский Павел Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1811