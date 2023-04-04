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Розен Андрей
Розен Андрей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1841
Дата смерти
1845
Пол
Мужской
Отец
Розен Андрей Евгеньевич
1799 г.р.
Мать
Розен (Малиновская) Анна
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1841
Отец:
Розен Андрей Евгеньевич
Мать:
Розен Анна
Смерть
1845
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