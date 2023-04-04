Розен Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1841

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1841

Отец: Розен Андрей Евгеньевич

Мать: Розен Анна

Смерть
1845
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