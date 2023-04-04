Розен Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1826
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1826
Отец: Розен Андрей Евгеньевич
Мать: Розен Анна
Бракосочетание
16.05.1852
Жена: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1855
Сын: Розен Вячеслав
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
20.08.1863
Сын: Розен Леонид
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Розен Митрофан
Мать ребёнка: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
20.07.1876
Сын: Бобрицкий Вячеслав
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1878
Сын: Бобрицкий Иван
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Развод
19.06.1880
Жена: Наталья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр Лейб-гвардии Уланского полка
Смерть
1895