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Розен Евгений Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1826

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1826

Отец: Розен Андрей Евгеньевич

Мать: Розен Анна

Бракосочетание
16.05.1852

Жена: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1855

Сын: Розен Вячеслав

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
20.08.1863

Сын: Розен Леонид

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Розен Митрофан

Мать ребёнка: Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
20.07.1876

Сын: Бобрицкий Вячеслав

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Бобрицкий Иван

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Развод
19.06.1880

Жена: Наталья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр Лейб-гвардии Уланского полка
Смерть
1895
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