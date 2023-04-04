(Тарнухина) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1852
Рождение ребёнка
14.02.1855
Сын: Розен Вячеслав
Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1863
Сын: Розен Леонид
Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Розен Митрофан
Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич
Развод
19.06.1880
Смерть
После 1905