(Тарнухина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарнухина) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1852

Муж: Розен Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1855

Сын: Розен Вячеслав

Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
20.08.1863

Сын: Розен Леонид

Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Розен Митрофан

Отец ребёнка: Розен Евгений Андреевич

Развод
19.06.1880

Муж: Розен Евгений Андреевич

Смерть
После 1905