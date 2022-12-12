Мандич (Матвеева) Евдокия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич (Матвеева) Евдокия Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Давид Николаев

Мать: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Мандич (mandich) Анатолий Fedorovich)

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мандич Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мандыч (mandych) Никифор Fedorovich)

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Мандич Валентин Федорович

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Мандич Евгений Федорович

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мандич Федор Федорович

Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич

Захарьевка, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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