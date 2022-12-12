Мандич (Матвеева) Евдокия Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Давид Николаев
Мать: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мандич (mandich) Анатолий Fedorovich)
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мандыч (mandych) Никифор Fedorovich)
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Мандич Валентин Федорович
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1913
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Мандич Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно