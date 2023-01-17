Мандич Евгений Федорович
Место рождения
Дата рождения16.03.1913
Дата смерти04.06.1986
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913
Отец: Мандич Федор Васильевич
Мать: Мандич Евдокия Давидовна
Бракосочетание
17.04.1956
Жена: Татьяна Евгеньевна
г. Москва, Бюро ЗАГС Сталинского-Первомайского района
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Евгеньевна
Россия
Рождение ребёнка
15.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1986
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19