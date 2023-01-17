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Мандич Евгений Федорович

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Место рождения

Захарьевка, Одеська область

Дата рождения

16.03.1913

Дата смерти

04.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Жена

1923 г.р.
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Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913

Отец: Мандич Федор Васильевич

Мать: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Бракосочетание
17.04.1956

Жена: Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Бюро ЗАГС Сталинского-Первомайского района
Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Евгеньевна

Россия
Рождение ребёнка
15.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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