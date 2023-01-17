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Мандыч (Mandych) Никифор Fedorovich)

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Место рождения

Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мандич Федор Васильевич

Мать: Мандич Евдокия Давидовна

Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мандич Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мандич Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандич Елена Ивановна

Смерть
28.04.1942
Новая Деревня, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Причина смерти: На войне | д. Новое Село, Старорусского района, Ленинградской области
Похороны
Неизвестно
Байново, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Новгородская обл. Старорусский р-н. 11 километр дороги на г. Холм. д.Байново Координаты: 57°47'23"N 31°19'4"E | д. Байново, Старорусского района, Ленинградской области
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