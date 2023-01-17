Мандыч (Mandych) Никифор Fedorovich)
Место рожденияОдесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Дата рождения1909
Дата смерти28.04.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мандич Федор Васильевич
Мать: Мандич Евдокия Давидовна
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мандич Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мандич Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мандич Елена Ивановна
Смерть
28.04.1942
Новая Деревня, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Причина смерти: На войне | д. Новое Село, Старорусского района, Ленинградской области
Похороны
Неизвестно
Байново, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Новгородская обл. Старорусский р-н. 11 километр дороги на г. Холм. д.Байново Координаты: 57°47'23"N 31°19'4"E | д. Байново, Старорусского района, Ленинградской области