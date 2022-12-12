Мандич Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мандич (mandich) Анатолий Fedorovich)
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мандыч (mandych) Никифор Fedorovich)
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Мандич Валентин Федорович
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Рождение ребёнка
16.03.1913
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна
Смерть
Неизвестно