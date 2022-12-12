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Мандич Федор Васильевич

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Мандич Василий Никитин

Мать: Мандичева Соломонида Максимовна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мандич (mandich) Анатолий Fedorovich)

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мандич Михаил Федорович

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Мандыч (mandych) Никифор Fedorovich)

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Одесская обл., Рославльский р-н, Мурашовский с/с, с. Н. Антоновка
Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Мандич Валентин Федорович

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Мандич Евгений Федорович

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мандич Федор Федорович

Мать ребёнка: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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