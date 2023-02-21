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Матвеев Давид Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Матвеев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1881 ст.

Жена: Матвеева Мелания Иванова

Захарьевка, Одеська область
Успенская церковь местечка Захарьевка Тираспольского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куперман Вера

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Федор

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандич Евдокия Давидовна

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Леонид

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Евгений Давидович

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Платон

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова

Смерть
Неизвестно
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