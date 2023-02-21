Матвеев Давид Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Матвеев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1881 ст.
Жена: Матвеева Мелания Иванова
Захарьевка, Одеська область
Успенская церковь местечка Захарьевка Тираспольского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куперман Вера
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Федор
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандич Евдокия Давидовна
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Леонид
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Давидович
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Платон
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Матвеева Мелания Иванова
Смерть
Неизвестно