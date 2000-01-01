Матвеева (Иноземцева) Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Евгений Давидович
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандич Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Платон
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куперман Вера
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Леонид
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Федор
Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев
Смерть
Неизвестно