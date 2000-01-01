Матвеева (Иноземцева) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Иноземцева) Мелания Иванова

Матвеева (Иноземцева) Мелания Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1881

Муж: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Евгений Давидович

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандич Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Платон

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куперман Вера

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Леонид

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Федор

Отец ребёнка: Матвеев Давид Николаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close