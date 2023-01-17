Мандич (Mandich) Анатолий Fedorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич (Mandich) Анатолий Fedorovich)

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Место рождения

Захарьевка, Одеська область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мандич Федор Васильевич

Мать: Мандич Евдокия Давидовна

Захарьевка, Одеська область
Военная служба
1941
Керчь, Керчь, Республика Крым
Сталинский РВК, Крымская АССР, г. Керчь, Сталинский р-н
Работа или профессия
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Машинист коксо-дробилки на Керченском Заводе | АО "Керченский металлургический завод"
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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