Мандич (Mandich) Анатолий Fedorovich)
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мандич Федор Васильевич
Мать: Мандич Евдокия Давидовна
Военная служба
1941
Сталинский РВК, Крымская АССР, г. Керчь, Сталинский р-н
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист коксо-дробилки на Керченском Заводе | АО "Керченский металлургический завод"
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне