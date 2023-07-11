посёлок городского типа Захарьевка, посёлок городского типа Захарьевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Захарьевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Фрунзовка
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2809Захарьевка, мест. вл.при рч. Кучургане.60станов. кварт.147451477Церковь православная 1. Еврейская молитвенная школа. Завод салотопенный. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Захарьевская волость
650. Захарьевка, местечко бывшее владельческое, при речке Кучургане, дворов 127, жителей 702, 3-го ст. кв., волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Захарьевская волость
местечко Захарьевка
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
местечко Захарьевка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Захарьевская волость
м. Захарьевка (сельское общество)899173320663799

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46492Захарівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Захарівськийселищна рада Захарівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close