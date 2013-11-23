Охотников (Юманова) Прасковья Степановна
Место рожденияс.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения20.04.1919
Дата смерти23.11.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
20.04.1919
Отец: Юманов Степан Никитич
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1941
Сын: Сафронов Николай Федорович
Отец ребёнка: Сафронов Федор Васильевич
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Рождение ребёнка
20.01.1948
Сын: Охотников Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Салюкова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1953
Сын: Охотников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.01.1955
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
22.01.1958
Сын: Охотников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Охотников Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2013
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.