Охотников (Юманова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников (Юманова) Прасковья Степановна

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Место рождения

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

20.04.1919

Дата смерти

23.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919

Отец: Юманов Степан Никитич

Мать: Юманова Татьяна Макаровна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.11.1941

Сын: Сафронов Николай Федорович

Отец ребёнка: Сафронов Федор Васильевич

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Рождение ребёнка
20.01.1948

Сын: Охотников Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Салюкова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1953

Сын: Охотников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.01.1955

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
22.01.1958

Сын: Охотников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Охотников Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Василий Яковлевич

Смерть
23.11.2013
г.Ульяновск
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
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