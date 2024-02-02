Охотников Василий Яковлевич
Место рожденияс.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения13.04.1919
Дата смерти21.05.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Сафронов Николай
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Рождение ребёнка
20.01.1948
Сын: Охотников Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Салюкова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.01.1955
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
22.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Охотников Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна
г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1985
Ульяновск, пер.Кленский
Причина смерти: рак легких
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область