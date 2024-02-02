Охотников Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников Василий Яковлевич

Место рождения

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

13.04.1919

Дата смерти

21.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919

Отец: Охотников Яков Иванович

Мать: Охотников Анастасия Моисеевна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Сафронов Николай

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Рождение ребёнка
20.01.1948

Сын: Охотников Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Салюкова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.01.1955

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
22.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Охотников Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Охотников Прасковья Степановна

г.Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотников Прасковья Степановна

Смерть
21.05.1985
Ульяновск, пер.Кленский
Причина смерти: рак легких
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
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