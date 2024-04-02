Охотников Яков Иванович
Место рожденияНижние Тимерсяны
Дата рождения20.10.1894
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894
Отец: Охотников Иван Егоров
Мать: Охотников Андреева
Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Еливанова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
13.04.1919
Сын: Охотников Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Охотников Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин - сердняк
Смерть
С 1941 по 1945
Карелия
Причина смерти: погибли в войну
Похороны
Неизвестно
Карелия