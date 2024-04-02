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Охотников Яков Иванович

Место рождения

Нижние Тимерсяны

Дата рождения

20.10.1894

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1894

Отец: Охотников Иван Егоров

Мать: Охотников Андреева

Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Еливанова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Охотников Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
13.04.1919

Сын: Охотников Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Охотников Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Охотников Анастасия Моисеевна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотников Анастасия Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
зажиточный крестьянин - сердняк
Смерть
С 1941 по 1945
Карелия
Причина смерти: погибли в войну
Похороны
Неизвестно
Карелия
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