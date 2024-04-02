Охотников (Утина) Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников (Утина) Анастасия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утин Моисей

Мать: Утина Татьяна

Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Еливанова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Охотников Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1919

Сын: Охотников Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Охотников Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
Карелия
Похороны
Неизвестно
3-й ребенок
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