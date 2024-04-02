Охотников (Утина) Анастасия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утин Моисей
Мать: Утина Татьяна
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Еливанова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1919
Сын: Охотников Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Охотников Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Охотников Яков Иванович
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Карелия
Похороны
Неизвестно
3-й ребенок