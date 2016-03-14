Охотников Геннадий Васильевич
Место рожденияг.Ульяновск
Дата рождения01.02.1960
Дата смерти14.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960
г.Ульяновск
Бракосочетание
05.06.1981
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.03.1982
Сын: Охотников Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1984
Сын: Охотников Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
г.Ульяновск
Смерть
14.03.2016
г.Ульяновск, пер.Кленский, д.9
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.