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Охотников Геннадий Васильевич

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Место рождения

г.Ульяновск

Дата рождения

01.02.1960

Дата смерти

14.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1960

Отец: Охотников Василий Яковлевич

Мать: Охотников Прасковья Степановна

г.Ульяновск
Бракосочетание
05.06.1981

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.03.1982

Сын: Охотников Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1984

Сын: Охотников Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

г.Ульяновск
Смерть
14.03.2016
г.Ульяновск, пер.Кленский, д.9
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
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