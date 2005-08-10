Охотников Леонид Васильевич
Место рожденияc.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Дата рождения20.01.1948
Дата смерти10.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1948
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
17.08.1973
Ульяновск
Рождение ребёнка
11.05.1974
Сын: Охотников Александр Леонидович
Мать ребёнка: Охотникова Раиса Егоровна
Ульяновск
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Охотников Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Охотникова Раиса Егоровна
г.Ульяновск
Работа или профессия
Неизвестно
руководитель
Смерть
10.08.2005
Ульяновск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.