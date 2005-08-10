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Охотников Леонид Васильевич

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Место рождения

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

20.01.1948

Дата смерти

10.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1948

Отец: Охотников Василий Яковлевич

Мать: Охотников Прасковья Степановна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
17.08.1973

Жена: Охотникова Раиса Егоровна

Ульяновск
Рождение ребёнка
11.05.1974

Сын: Охотников Александр Леонидович

Мать ребёнка: Охотникова Раиса Егоровна

Ульяновск
Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Охотников Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Охотникова Раиса Егоровна

г.Ульяновск
Работа или профессия
Неизвестно
руководитель
Смерть
10.08.2005
Ульяновск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
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