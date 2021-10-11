Салюкова (Охотникова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салюкова (Охотникова) Нина Васильевна

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Место рождения

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

23.07.1949

Дата смерти

11.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1949

Отец: Охотников Василий Яковлевич

Мать: Охотников Прасковья Степановна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
?.11.1969

Муж: Салюков Всеволод Васильевич

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1970

Дочь: Петрова Светлана Всеволдовна

Отец ребёнка: Салюков Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1973

Дочь: Долгова Наталья Всеволдовна

Отец ребёнка: Салюков Всеволод Васильевич

Смерть
11.10.2021
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
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