Салюкова (Охотникова) Нина Васильевна
Место рожденияc.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Дата рождения23.07.1949
Дата смерти11.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1949
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
?.11.1969
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1970
Дочь: Петрова Светлана Всеволдовна
Отец ребёнка: Салюков Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1973
Дочь: Долгова Наталья Всеволдовна
Отец ребёнка: Салюков Всеволод Васильевич
Смерть
11.10.2021
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.