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Сафронов Николай Федорович

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Место рождения

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

Дата рождения

30.11.1941

Дата смерти

06.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941

Отец: Сафронов Федор Васильевич

Мать: Охотников Прасковья Степановна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Бракосочетание
1968

Жена: скрыто настройками приватности

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
27.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Смерть
06.07.2003
г.Сургут
Похороны
Неизвестно
г.Сургут
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