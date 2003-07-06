Сафронов Николай Федорович
Место рожденияс.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Дата рождения30.11.1941
Дата смерти06.07.2003
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Записан , как рождён 2 янв 1942 , а фактически родился 30 ноября 1941 г.
Бракосочетание
1968
Жена: скрыто настройками приватности
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
27.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Смерть
06.07.2003
г.Сургут
Похороны
Неизвестно
г.Сургут