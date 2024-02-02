Юманов Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юманов Степан Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1919

Дочь: Охотников Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юманов Петр

Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юманова Татьяна Макаровна

Смерть
1919
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