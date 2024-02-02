Юманов Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1919
Дочь: Охотников Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юманов Петр
Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Юманова Татьяна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919