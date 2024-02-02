Юманова (Миронова) Татьяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юманова (Миронова) Татьяна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

?.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1919

Дочь: Охотников Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юманов Петр

Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юманов Степан Никитич

Смерть
?.08.1967
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