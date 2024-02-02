Юманова (Миронова) Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти?.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1919
Дочь: Охотников Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юманов Петр
Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Юманов Степан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1967