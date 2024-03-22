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Евсеев Алексей Федорович

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Место рождения

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

15.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: Евсеев Федор Исаакович

Мать: Евсеева Татьяна Васильевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 1911 по 1915
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Окончил четырехклассную Мещеринскую церковно-приходскую школу
Работа или профессия
С ?.06.1915 по ?.06.1916
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Работа пастухом по найму у помещика
Работа или профессия
С ?.06.1916 по ?.06.1919
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Работа в своем хозяйстве
Работа или профессия
С ?.06.1919 по ?.10.1922
Тула, город Тула, Тульская область
Тулгубкож - ученик шорника
Работа или профессия
С ?.10.1922 по ?.10.1929
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Работа в своем хозяйстве
Бракосочетание
1923

Жена: Евсеева Анна Ильинична

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Евсеев Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Анна Ильинична

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Евсеев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея Егоровна

Военная служба
С ?.10.1928 по ?.08.1929
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Срочная служба: красноармеец, 252 стрелковый полк.
Работа или профессия
С ?.10.1929 по 1930
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Колхоз "Вперед" - шорник
Работа или профессия
С ?.10.1930 по ?.10.1931
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Мещеринская изба-читальня - заведующий
Рождение ребёнка
1930

Сын: Евсеев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея Егоровна

Работа или профессия
С ?.10.1931 по ?.03.1932
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Мещеринский сельсовет - председатель
Работа или профессия
С ?.03.1932 по ?.12.1933
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Плавская машино-тракторная станция (МТС) - помощник директора
Вступление в партию
?.03.1932
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Принят в партию Плавским районным комитетом ВКП(б) Тульской области.
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Евсеева Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея Егоровна

Работа или профессия
С ?.12.1933 по ?.02.1938
Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Колхоз "Завет Ильича" Ляпуновского сельсовета - председатель
Работа или профессия
С ?.02.1939 по ?.05.1942
Диктатура, Плавский муниципальный район, Тульская область
Совхоз "Диктатура" Плавского свиноводтреста - управляющий Сергиевским отделением
Призыв на военную службу
10.05.1942
Липицы, Чернский муниципальный район, Тульская область
Призван по мобилизации Липицким районным военным комиссариатом Тульской области
Образование
С ?.05.1942 по ?.11.1942
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Курсант учебного артдивизиона
Образование
С ?.11.1942 по ?.03.1943
Москва, город федерального значения Москва
Окончил ускоренный курс политсостава военно-политического училища Московского военного округа
Получение воинского звания/чина
02.03.1943
Приказом № 0499 Московского военного округа присвоено воинское звание - лейтенант.
Военная служба
С ?.03.1943 по ?.08.1943
Воронежский фронт в составе 2 гвардейского Тацинского танкового корпуса в должности парторга 1500 иптап.
Участие в бою
С 05.07.1943 по 21.07.1943
Беленихино, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Воронежский фронт. Курская битва - Белгородское направление: участвовал в оборонительных боях у деревень Крюково, Хохлово, Дальняя Игуменка, Сабынино, Виноградовка, Провороть, Дальний Должик. 12 июля ... Показать все
Участие в бою
С 28.08.1943 по 07.09.1943
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Западный фронт. Ельнинская операция: участвовал в боях за взятие и удержание города Ельня.
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.05.1944
Западный фронт в составе 2 Гвардейского Тацинского танкового корпуса в должности парторга 1500 иптап.
Участие в бою
С 16.09.1943 по 01.10.1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Западный фронт. Смоленская операция: полк выполнял задачу перерезать шоссе Рославль-Смоленск и действуя в западном направлении содействовать взятию нашими войсками Смоленска.
Участие в бою
С 12.10.1943 по 06.12.1943
Орша, Оршанский район, Витебская область
Западный фронт. Бои за город Орша: полк выполнял задачу действуя на рубеже реки Мерея вдоль шоссе Москва-Минск войти в прорыв и принять участие в освобождении города Орша.
Получение воинского звания/чина
12.12.1943
Приказом № 0196 по Западному фронту присвоено воинское звание - старший лейтенант.
Участие в бою
С 08.01.1944 по 22.01.1944
Боровляны, Селютская волость, Витебский уезд
Западный фронт. Бои на Витебском направлении: участвовал в оборонительных боях в районе шоссе Витебск-Орша у деревни Боровляны
Военная награда
10.03.1944
Приказом ВС Западного фронта № 2/н от 10.03.1944 г. награжден Орденом Красной Звезды за бои на Ельнинском направлении
Военная служба
С ?.05.1944 по ?.10.1944
3 Белорусский фронт в составе 2 Гвардейского Тацинского танкового корпуса в должности парторга 1500 сап.
Участие в бою
С 25.06.1944 по 28.06.1944
Староселье, Шкловский район, Могилёвская область
3 Белорусский фронт. Бои на Оршанском направлении: участвовал в боях в районе деревень Лисуны и Староселье
Участие в бою
С 29.06.1944 по 14.07.1944
Минск, Минск
3 Белорусский фронт. Бои на Минском направлении: участвовал в боях в районе Смолевичей и деревни Новый двор. В составе полка в 8.30 утра 3-го июля 1944 года одним из первых вошел в город Минск. Приказ... Показать все
Участие в бою
С 27.07.1944 по 31.07.1944
Мариямполе, Капсукский район, Литовская ССР
3 Белорусский фронт. Бои за город Каунас: участвовал в форсировании реки Неман и в освобождении города Мариамполь (лит. Marijampolė).
Участие в бою
С 31.07.1944 по 10.08.1944
Вилкавишкис, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės apskritis
3 Белорусский фронт. Бои за город Вилкавишкис: участвовал в наступательных боях на город Вилкавишкис. В составе полка вышел к границе Восточной Пруссии.
Получение воинского звания/чина
03.09.1944
Приказом № 069/п по 3 Белорусскому фронту присвоено воинское звание - капитан.
Участие в бою
С 19.10.1944 по 23.10.1944
Гусев, Гусевский, Калининградская область
3 Белорусский фронт. Бои в Восточной Пруссии: принимал участие в тяжелейших кровопролитных боях в районе города Гумбиннен (Гусев). 23 октября был ранен в ногу, отправлен в госпиталь в Каунасе и больше... Показать все
Ранение
23.10.1944
Гусев, Гусевский, Калининградская область
В боях за город Гумбиннен (Гусев) получил легкое ранение в левую ногу.
Лечение в госпитале
С ?.10.1944 по ?.03.1945
Каунас, Литовская ССР
Находился на лечении в госпитале № 07229 в г. Каунас.
Военная служба
С ?.03.1945 по ?.08.1945
Гольдап, Польша
Военная комендатура города Гольдап (Восточная Пруссия) в должности заместителя военного коменданта по политической части.
Военная награда
09.05.1945
Приказом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная служба
С ?.08.1945 по ?.05.1946
Пинск, Брестская область
28 Гвардейская армия в должности заместителя медсанбата 61 стрелковой дивизии.
Работа или профессия
С ?.05.1946 по ?.06.1947
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Плавский районный исполнительный комитет - заведующий отделом животноводства
Демобилизация
?.05.1946
Уволен в запас на основании приказа № 01090 Главного политического управления РККА от 30.03.1946 г.
Работа или профессия
С ?.06.1947 по ?.02.1950
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Колхоз "Красный Октябрь" Боняковского сельсовета - председатель
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Маруськова Александра Павловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Брак был фактическим, предыдущий брак с Федотовой П.Е. не был расторгнут.
Рождение ребёнка
05.08.1948

Сын: Маруськов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Маруськова Александра Павловна

Работа или профессия
С ?.02.1950 по ?.07.1954
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Боняковский сельсовет - председатель
Рождение ребёнка
14.04.1950

Сын: Маруськов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Маруськова Александра Павловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1952

Дочь: Ефремчева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Маруськова Александра Павловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С ?.07.1954 по ?.06.1955
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
После ликвидации Боняковского сельсовета (в результате укрупнения) в течении года не работал - занимался капитальным ремонтом своего дома
Работа или профессия
С ?.06.1955 по ?.10.1955
Тула, город Тула, Тульская область
Управление службы МПВО - вахтер. МПВО - местная противовоздушная оборона
Работа или профессия
С ?.10.1955 по ?.07.1957
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Колхоз "Красный Октябрь" Сорочинского сельсовета - рядовой колхозник
Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Маслова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Маруськова Александра Павловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С ?.07.1957
Плавское лесничество - лесник 10-го обхода В течении какого периода работал лесником - не известно. На конец 1970-х годов работал в колхозе "Им. XXII партсъезда" Сорочинского сельсовета весовщиком на... Показать все
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Маруськова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Маруськова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Пелагея Егоровна

Смерть
15.04.1980
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Умер от воспаления легких. Простудился во время возвращения из Краснодарского края от сына Василия.
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