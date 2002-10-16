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Маруськов Владимир Алексеевич

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.04.1950

Дата смерти

16.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950

Отец: Евсеев Алексей Федорович

Мать: Маруськова Александра Павловна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.12.1971

Жена: не указана

Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1972

Дочь: Рычко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Маруськова Валентина Алексеевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маруськова Валентина Алексеевна

Смерть
16.10.2002
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область