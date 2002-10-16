Маруськов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1950
Дата смерти16.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1950
Бракосочетание
30.12.1971
Жена: не указана
Сорочинка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1972
Дочь: Рычко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Маруськова Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.2002