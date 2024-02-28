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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об отводе земли Крапивенскому уездному отделу социального обеспечения для детской трудовой коммуны при селе Бонякове Сорочинской волости. 1919 г. // Гос. архив Тульс Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2667Никольское (Боняково, Сорочинка), сц. вл.при колодце.40940212218Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
786. Буняково, сельцо бывшее владельческое, при речке Сорочке, дворов 71, жителей 551, механич. звд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9491Боняководеревня53°39'с.ш.37°25'в.д.N-37-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70638425126д Боняководеревня