деревня Боняково, деревня Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Боняково

Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об отводе земли Крапивенскому уездному отделу социального обеспечения для детской трудовой коммуны при селе Бонякове Сорочинской волости. 1919 г. // Гос. архив Тульс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Крапивенский уезд
2667Никольское (Боняково, Сорочинка), сц. вл.при колодце.40940212218
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Сорочинская волость
786. Буняково, сельцо бывшее владельческое, при речке Сорочке, дворов 71, жителей 551, механич. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Плавский район
9491Боняководеревня53°39'с.ш.37°25'в.д.N-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Плавский муниципальный район, Камынинское сельское поселение
70638425126д Боняководеревня
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