Маруськова Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения09.05.1914 ст.
Дата смерти14.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914 ст.
Бракосочетание
Около 1947
Брак был фактическим, предыдущий брак с Федотовой П.Е. не был расторгнут.
Рождение ребёнка
05.08.1948
Сын: Маруськов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
14.04.1950
Сын: Маруськов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1952
Дочь: Ефремчева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Маслова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Маруськова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Смерть
14.05.1982