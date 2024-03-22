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Маруськова Александра Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.05.1914 ст.

Дата смерти

14.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914 ст.

Отец: Степанов Павел Емельянович

Мать: Степанова Елена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1947

Муж: Евсеев Алексей Федорович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Брак был фактическим, предыдущий брак с Федотовой П.Е. не был расторгнут.
Рождение ребёнка
05.08.1948

Сын: Маруськов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
14.04.1950

Сын: Маруськов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1952

Дочь: Ефремчева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Маслова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Маруськова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Смерть
14.05.1982
Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
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