Евсеева (Федотова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Федотова) Пелагея Егоровна

Место рождения

Бабурино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1903 ст.

Отец: Федотов Егор Дмитриевич

Мать: Федотова Ирина Власьевна

Бабурино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Евсеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Евсеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Евсеева Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

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