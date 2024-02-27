Евсеева (Федотова) Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рождения03.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1903 ст.
Отец: Федотов Егор Дмитриевич
Мать: Федотова Ирина Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Евсеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Евсеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Евсеева Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно