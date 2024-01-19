Евсеева (Харитонова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения24.01.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.
Крещение
25.01.1905 ст.
восприемники того же села крестьяне Александр Леонтиев Мухин и Кирилла Петрова Антипова жена Васса Васильева
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1924
Сын: Евсеев Серафим Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно