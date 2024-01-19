Евсеева (Харитонова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Харитонова) Анна Ильинична

Место рождения

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.01.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905 ст.

Отец: Харитонов Илья Васильевич

Мать: Харитонова Пелагея Леонтьевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Крещение
25.01.1905 ст.
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
восприемники того же села крестьяне Александр Леонтиев Мухин и Кирилла Петрова Антипова жена Васса Васильева
Бракосочетание
1923

Муж: Евсеев Алексей Федорович

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Евсеев Серафим Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Федорович

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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