деревня Ляпуновка, деревня Ляпуновка, Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Ляпуновка

Плавский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3877Бабурина (Липуновка), сц. вл.при р. Плаве.412039200187
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Мещеринская волость
1013. Бабурино (Ляпуновка), село бывшее владельческое, при речке Плаве, дворов 73, жителей 476, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Плавский район
389585Ляпуновкадеревня53°35'с.ш.37°26'в.д.N-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Плавский муниципальный район, Камынинское сельское поселение
70638425211д Ляпуновкадеревня
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