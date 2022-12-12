Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Крепиш Юлий Егорович

Мать: Крепиш Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лопатина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Яковлев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Яковлев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Яковлев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Яковлев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Яковлевна Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Яковлев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Борисович Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Дмитрий Павлович

Смерть
26.03.1911
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