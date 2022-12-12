Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти26.03.1911
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Крепиш Юлий Егорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лопатина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яковлев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Яковлев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Яковлев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Яковлевна Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Яковлев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Павлович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Борисович Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1911