Крепиш Юлий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Яковлева Елена Юльевна
Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крепиш Мария Юльевна
Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно