Крепиш Юлий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепиш Юлий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крепиш Евгений Юльевич

Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Яковлева Елена Юльевна

Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крепиш Мария Юльевна

Мать ребёнка: Крепиш Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крепиш Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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