Крепиш (Азанчевская) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Яковлева Елена Юльевна
Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крепиш Мария Юльевна
Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крепиш Юлий Егорович
Смерть
Неизвестно