Крепиш (Азанчевская) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепиш (Азанчевская) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азанчевский Василий Демьянович

Мать: Азанчевская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крепиш Евгений Юльевич

Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Яковлева Елена Юльевна

Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крепиш Мария Юльевна

Отец ребёнка: Крепиш Юлий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крепиш Юлий Егорович

Смерть
Неизвестно