Яковлев Владимир Дмитриевич
мужской, родился 1874
умер 1929
ОтецЯковлев Дмитрий Павлович1831 г.р.
МатьЯковлева (Крепиш) Елена Юльевна1845 г.р.
Супруги
Яковлева (Крепиш) Нина Евгеньевна16.05.1880 г.р.
Дети
Яковлев Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Яковлева (Крепиш) Нина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929