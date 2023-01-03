Яковлев Владимир Дмитриевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлев Владимир Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1874

умер 1929

Отец
Яковлев Дмитрий Павлович1831 г.р.
Мать
Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна1845 г.р.
Супруги
Яковлева (Крепиш) Нина Евгеньевна16.05.1880 г.р.
Дети
Яковлев Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Яковлева (Крепиш) Нина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Крепиш) Нина Евгеньевна

Смерть
1929

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