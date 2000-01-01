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Яковлев Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева Елена Юльевна

Бракосочетание
1890

Жена: Яковлева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Голубева Елена Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кондратьева Людмила Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Черняк Наталья Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Яковлев Борис Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Нина Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна

Смерть
1932
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