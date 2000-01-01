Яковлев Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Яковлев Дмитрий Павлович
Мать: Яковлева Елена Юльевна
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Голубева Елена Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кондратьева Людмила Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Черняк Наталья Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Нина Петровна
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Владимировна
Смерть
1932