Кондратьева (Яковлева) Людмила Петровна
женский, родилась 1904
умерла Неизвестно
ОтецЯковлев Пётр Дмитриевич1872 г.р.
МатьЯковлева (Быкова) Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кондратьев Ростислав БорисовичНеизвестно г.р.
Дети
Кондратьева Людмила РостиславовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Людмила Ростиславовна
Отец ребёнка: Кондратьев Ростислав Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно