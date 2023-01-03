Кондратьева (Яковлева) Людмила Петровна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратьева (Яковлева) Людмила Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1904

умерла Неизвестно

Отец
Яковлев Пётр Дмитриевич1872 г.р.
Мать
Яковлева (Быкова) Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кондратьев Ростислав БорисовичНеизвестно г.р.
Дети
Кондратьева Людмила РостиславовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Яковлев Пётр Дмитриевич

Мать: Яковлева (Быкова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Людмила Ростиславовна

Отец ребёнка: Кондратьев Ростислав Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Ростислав Борисович

Смерть
Неизвестно

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