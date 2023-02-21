Яковлева (Быкова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Быкова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Муж: Яковлев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Голубева Елена Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кондратьева Людмила Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Черняк Наталья Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Яковлев Борис Петрович

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Нина Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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