Яковлева (Быкова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Голубева Елена Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кондратьева Людмила Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Черняк Наталья Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Нина Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Пётр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно