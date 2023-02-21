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Яковлев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева Елена Юльевна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Григорьева Анна Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Яковлев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Вера Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Малышева Мария Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Сергеевна

Смерть
1950
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