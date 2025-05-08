Яковлев Александр Дмитриевич 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Александр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1878

умер 1950

Отец
Яковлев Дмитрий Павлович1831 г.р.
Мать
Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна1845 г.р.
Супруги
Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна1882 г.р.
Дети
Григорьева (Яковлева) Анна Александровна24.10.1901 г.р.
Яковлев Дмитрий Александрович1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Яковлев Дмитрий Павлович

Мать: Яковлева (Крепиш) Елена Юльевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Григорьева (Яковлева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Яковлев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Вера Александровна

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Малышева (Яковлева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Смерть
1950

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