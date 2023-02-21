Яковлев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Яковлев Дмитрий Павлович
Мать: Яковлева Елена Юльевна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Григорьева Анна Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Яковлев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Яковлева Вера Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яковлев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Малышева Мария Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Сергеевна
Смерть
1950