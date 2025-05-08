Яковлев Александр Дмитриевич
мужской, родился 1878
умер 1950
ОтецЯковлев Дмитрий Павлович1831 г.р.
МатьЯковлева (Крепиш) Елена Юльевна1845 г.р.
Супруги
Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна1882 г.р.
Дети
Григорьева (Яковлева) Анна Александровна24.10.1901 г.р.
Яковлев Дмитрий Александрович1902 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Григорьева (Яковлева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Яковлев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Яковлева Вера Александровна
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яковлев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Малышева (Яковлева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Смерть
1950