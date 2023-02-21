Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Борисович Сергей Михайлович

Мать: Борисович Анна Александровна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Григорьева Анна Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Яковлев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Вера Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Малышева Мария Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Дмитриевич

Смерть
1930
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