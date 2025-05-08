Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1882

умерла 1930

Мать
Борисович (Азанчевская) Анна Александровна31.03.1853 г.р.
Отец
Борисович Сергей МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Яковлев Александр Дмитриевич1878 г.р.
Дети
Григорьева (Яковлева) Анна Александровна24.10.1901 г.р.
Яковлев Дмитрий Александрович1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Борисович Сергей Михайлович

Мать: Борисович (Азанчевская) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Григорьева (Яковлева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Яковлев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Яковлева Вера Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Малышева (Яковлева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич

Смерть
1930

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