Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
женский, родилась 1882
умерла 1930
МатьБорисович (Азанчевская) Анна Александровна31.03.1853 г.р.
ОтецБорисович Сергей МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Яковлев Александр Дмитриевич1878 г.р.
Дети
Григорьева (Яковлева) Анна Александровна24.10.1901 г.р.
Яковлев Дмитрий Александрович1902 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Григорьева (Яковлева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Яковлев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Яковлева Вера Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яковлев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Малышева (Яковлева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Смерть
1930