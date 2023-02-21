Яковлева (Борисович) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1930
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Григорьева Анна Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Яковлев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Яковлева Вера Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яковлев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Малышева Мария Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Яковлев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930