Борисович Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисович Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яковлева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Борисович Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисович Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Борисович Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисович Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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